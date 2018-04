Autore:

Marco Rocca

FA AL CASCO MIO Siete alla ricerca di un casco ideale per il turismo ma che sia pratico anche in città? Il Nolan N 100-5 è il top della gamma modulare di Nolan.

Parlando di un modulare, quindi con la mentoniera apribile, il sistema di apertura è uno dei dettagli più importanti. Quello di Nolan si chiama Dual Action, è brevettato, ed è facile da azionare anche con i guanti.

AIR BOOSTER Il meccanismo a doppia azione riduce il rischio di aperture accidentali. Una volta aperto, però, l’effetto “vela” non si fa sentire troppo offrendo un bel comfort anche quando si viaggia con l’aria in faccia. Completamente chiuso viene in soccorso il sistema di ventilazione Airbooster tecnology che porta l’aria nello zone più critiche della calotta.

LAVI SOLO IL RIVESTIMENTO Gli interni sono realizzati in materiale microforato traspirante, sfoderabile e lavabile, ma il bello sta nel fatto che volendo posso rimuovere le fodere di rivestimento dei guanciali senza dover lavare anche l’imbottitura. Pratica la chiusura micrometrica, facile da slacciare con i guanti. Non mancano il visierino parasole a scatto che può essere regolato su diverse posizioni e il paranuca amovibile, lavabile e regolabile.

LA LUCINA ROSSA Il Nolan N 100-5, ideale per il turismo, è predisposto ed omologato con il sistema di comunicazione N-Com che permette di rispondere al telefono o sentire le indicazione del navigatore direttamente attraverso l’amplificatore nel casco. Disponibile come optional l’innovativo ESS (Emergency Stop Signal) che aggiunge uno stop a led che si attiva automaticamente in frenata. Potrebbe sembrare un accessorio banale ma aumenta la sicurezza.

TAGLIE E PREZZI 8 le taglie dalla XXS alla XXXL, 2 le calotte, in policarbonato, per adattarsi a tutti le teste. Ben 24 le combinazioni di colorazioni disponibili. Il prezzo? Da 355 Euro