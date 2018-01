Autore:

Giulio Scrinzi

GAMMA AL COMPLETO Da giovedì 18 gennaio la Fiera di Verona aprirà le porte a tutti gli appassionati di due ruote con il tradizionale appuntamento del Motor Bike Expo, kermesse internazionale dove i più importanti marchi del mondo moto presenteranno tutte le loro novità a catalogo. Tra queste sarà presente anche Nolangroup, che nel suo stand 5S al Padiglione 6 esporrà la propria collezione 2018 in cui troveranno posto diverse new entry. Innanzitutto il top di gamma racing X-803, poi l'apribile N100-5 e l'integrale entry-level N60-5... per finire con il jet di lusso X-201 Ultra Carbon, vera chicca per gli amanti del mondo custom nelle colorazioni Nuance e Willow Springs.

SEMPRE CONNESSI Ma non è tutto, perchè la divisione N-Com (Nolan Communication System) del marchio italiano completerà la collezione con la sua nuova gamma B901, più potente rispetto alla passata generazione grazie a diverse nuove funzionalità. Tra queste le funzioni conferenza (Smart e Universal Conference), quelle per la condivisione della musica A2DP, il Vox, la risposta vocale e l'App EASYSET con tanto di programma di gestione dedicato.