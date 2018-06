Autore:

Giulio Scrinzi

SPLENDIDO SPLENDENTE Se volete prendervi cura al meglio della vostra due ruote e state cercando dei prodotti specifici in fatto di pulizia, allora la nuova linea MotoPerformances è quello che state cercando. I suoi 16 prodotti suddivisi in quattro categorie specifiche (protettori, stabilizzatori, ottimizzatori e pulitori) sono sviluppati e testati in laboratorio prima di passare alle prove dinamiche su strada, con l’obiettivo di ottenere risultati reali e garantire agli utilizzatori qualità assoluta e un riscontro effettivo nel loro impiego. Come acquistarli? Attraverso il canale dedicato su Amazon.

LA LINEA NELLO SPECIFICO Ma scendiamo nei dettagli e vediamo com'è composta la linea MotoPerformances. Quella dei protettori contempla: Molecular Power Lub (super lubrificante), Rust Remove (sbloccante antiruggine con bisolfuro di molibdeno), Silicone Lube (spray protettivo al silicone), Bike-Line Oil System Guard & Care (protezione interna nanotecnologica del motore) e Ceramic Chain Wax (cera lubrificante per catene da moto). Quella degli stabilizzatori propone: Bike-Line Fuel Stabilizer (stabilizzatore del carburante per moto), Bike-Line Fuel System Cleaner moto 2T e 4T (pulitore del sistema di alimentazione moto a due e quattro tempi), Scooter Fuel System Clean&Care 2T e 4T (pulitore del sistema di alimentazione scooter a due e quattro tempi). Per quanto riguarda gli ottimizzatori spicca l'Octane Premium (ottimizzatore premium di ottani), mentre nella linea dei pulitori trovano spazio: Bike-Line Fuel Clear System (pulizia interna del motore), Brake Cleaner Spray (pulitore per freni con acetone), Throttle Body Care (pulitore del corpo farfallato), Radiator Flush (pulitore del sistema di raffreddamento) e Motorcycle Polish (lucidante per moto con cere naturali).