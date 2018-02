Autore:

Giulio Scrinzi

NOVITÀ 2018 Momodesign è da sempre un marchio alla ricerca della perfezione nei propri prodotti e le novità proposte per il 2018 non sono da meno: stiamo parlando di un casco full jet, l'Arrow, e di un open face, il Raptor, che fanno dello stile e dell'elevata qualità costruttiva i loro punti di forza, come dimostrato dalla variante in full carbon per entrambi i modelli.

ARROW Look deciso e dettagli di prestigio, sia nella versione Black Edition con corpo calotta con finitura nero frost a contrasto con le grafiche silver, sia in quella Full Carbon Edition, arricchita dalla fibra di carbonio con trattamento semilucido. Ecco come si presenta il full jet Momodesign Arrow, che si distingue anche per essere dotato di vite supporto visiera caratterizzata dal logo in acciaio spazzolato, il supporto visiera in fibra di carbonio tagliata a laser, la visiera lunga e infine il visierino parasole in grado di garantire maggiore comfort anche nei lunghi tragitti fuori porta e nelle condizioni più estreme. Già disponibile nella precedente versione Black & M. Green Edition (269 euro), sarà proposto a un prezzo di 389 euro nella variante in carbonio.

RAPTOR Simile nelle caratteristiche all'Arrow, dal momento che è presentato nella duplice versione Black Edition (239 euro) con finitura nero frost e grafiche antracite e titanio a contrasto e in quella Full Carbon Edition (359 euro) con trattamento semilucido, la decal in outline e la nuova calotta più compatta e performante interamente realizzata in fibra composita, il Raptor si distingue per essere un open face dal design tagliente. Dotato di di visierino paravento e parasole a scomparsa, è provvisto anche di imbottiture estraibili e lavabili con tessuti anallergici e traspiranti oltre al cinturino con chiusura micrometrica a sgancio rapido.