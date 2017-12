Autore:

Giulia Fermani

SCARICHI PER MAXISCOOTER Kymco AK 550 o Yamaha T-Max 530, chi è il Re dei maxiscooter? Mivv mette d’accordo tutti proponendo per entrambi dei nuovi sistemi di scarico Euro 4 Oval e Speed Edge. Unica differenza, per il taiwanese sono disponibili nella versione Slip on e in allestimenti completi e solo full system per il giapponese.

Al catalogo Mivv, dopo l’ultimo scarico per Honda X-ADV 750 presentato a Eicma 2017, si aggiungono le proposte per Kymco AK 550 e Yamaha T-Max 530. Per lo sport touring Mivv propone due soluzioni, che promettono un risparmio di peso tra i 4 e i 4,5 kg: il solo terminale di scarico (slip on) o la formula full system terminale + collettori + catalizzatore. Disponibili in versione Speed Edge (Inox o Black) e Oval (Black o Titanio), tutti con coppa in carbonio.

Slip On:Speed Edge Inox 597 euro, Speed Edge Black 658 euro, Oval Titanio 496 euro, Oval Black 435

Full System: Speed Edge Inox 780 euro, Speed Edge Black 841 euro, Oval Titanio 657 euro, Oval Black 596 euro