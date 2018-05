Autore:

Giulia Fermani

NUOVA GRAFICA Per l’open face della collezione Urban Downtown, LS2 Spitfire, arriva la nuova grafica Rust che richiama al mondo dei biker made in USA. La nuova grafica vintage si caratterizza per una calotta bianca e rossa intervallata da tratti irregolari neri e sporcata ad hoc da macchie di color ruggine. Impossibile non notarlo: la scritta Spitfire, impressa in 3D sull’imbottitura del casco, mette ben in chiaro cosa avete in testa.

Peso: 1150 gr

Taglie: XS - XXL

Prezzo: 99 euro