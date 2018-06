Autore:

Danilo Chissalè

DREM TEAM Quando è stata presentata la domanda ricorrente tra gli appassionati era: ma come piega questa cosa? Dopo il nostro test non ci sono dubbi… La Niken piega e lo fa divinamente bene. Per fugare qualsivoglia dubbio la Yamaha ha deciso di mettere alla prova la sua ultima creazione, dal 13 al 17 giugno, sulle strade della 20.000 pieghe schierando un dream team internazionale.

NORMAL TEAM Se non avete ricevuto la convocazione per il super squadrone di Yamaha alla 20.000 pieghe non temete, grazie al Niken Demo Tour avrete la possibilità di scoprire i punti di forza della moto a tre ruote su percorsi altrettanto provanti. Ecco i primi appuntamenti con i link per la prenotazione della propria prova:

29-30 giugno/1° luglio STELVIO - https://it.yamaha-motor.eu/testrideevent/booking/registration?eventIDMaster=408554

6/7/8 luglio DOLOMITI RIDE - https://it.yamaha-motor.eu/testrideevent/booking/registration?eventIDMaster=408556