Autore:

Giulio Scrinzi

REGALO PER L'ESTATE L'estate è ormai alle porte e Kawasaki ha pronta un'interessante promozione per tutti i nuovi motociclisti che hanno ottenuto la patente A2. Dal 2 maggio al 30 giugno, presso i concessionari aderenti, la Casa di Akashi include nel prezzo di acquisto delle Kawasaki Z650 e Z900 il kit di depotenziamento a 35 kW. Oltre a ciò, se la scelta ricadesse sulla più possente Z900, in omaggio è previsto anche il kit Urban, che prevede parabrezza maggiorato, cover copriradiatore e tamponi paramotore.