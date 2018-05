Autore:

Giulio Scrinzi

TUTTOFARE Anche se il suo settore di appartenenza sono gli scooter, il crossover Honda X-ADV è in grado di destreggiarsi al meglio in molteplici ambienti: dalla città ai percorsi sterrati, dalle gite fuoriporta al mototurismo vero e proprio. Per questo motivo Kappa ha deciso di creare una linea accessori dedicata, nella quale trovano posto sia i set di valigie sia le protezioni necessarie per affrontare in piena sicurezza ogni viaggio.

CAPIENZA AUMENTATA La struttura dell'Honda X-ADV permette il fissaggio di un telaio portavaligie sia posteriormente sia lateralmente, il che consente l'utilizzo di vari tipi di borse. Lateralmente si spazia dalle Garda da 46 o 33 litri alle stradali K40N, fino alle cittadine K22N. Posteriormente ci si può orientare su una qualsiasi proposta della serie Garda, compreso il bauletto KGR52 o le più squadrate KVENTURE.

TOP CASE Per quanto riguarda i top-case, si potrà utilizzare il KR1156 (27 euro) se il vostro X-ADV è dotato di portapacchi, in alternativa è necessario anche il kit di fissaggio KZ1156 (112,50 euro). Quest'ultimo, inoltre, influenza la scelta dei kit di fissaggio per le valigie laterali: se manca bisognerà orientarsi sul KL1156 (143 euro), altrimenti, se è presente, basterà il KL1158 (149 euro).

TUTTE LE PROTEZIONI A livello di sicurezza, Kappa presenta per l'Honda X-ADV il parabrezza trasparente specifico KD1156ST (68,50 euro), al quale si aggiungono i paramani in ABS KHP1144 (90,00 euro). Per proteggere il passeggero da spruzzi e sporco esiste l’accessorio KRM02 (57 euro), mentre lateralmente si può installare il paracolpi KN1156 (146,50 euro). A protezione del radiatore è disponibile la piastra PR1156 (89,50 euro), mentre a sostegno dell'unità di serie è possibile montare il parafango in ABS nero KMG1156 (127 euro).