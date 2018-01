Autore:

Giulio Scrinzi

RIDERS SI DIVENTA Se vi piace viaggiare con la vostra moto o con il vostro scooter, sia in semplici gite fuori porta che in più complessi viaggi alla ricerca dell’avventura, allora vi serve il supporto adeguato per godervi appieno la vostra esperienza. Ecco quindi che entra in gioco l’App Riders, sviluppata da Kappa e che permette di trovare percorsi ad hoc, leggere diari di viaggio, sfogliare immagini, attivare il radar per individuare altri moto turisti nelle vicinanze e tante altre funzioni indispensabili per chi vive questa passione su due ruote. Come trovarla? Basta scaricarla dall’App Store o da Google Play.

COME FUNZIONA L’App Kappa Riders è divisa in quattro aree distinte: la prima è quella del Profilo Utente, indispensabile per la creazione della propria area personale all’interno della quale si potrà generare il proprio profilo con tanto di geolocalizzazione della propria traccia sulla mappa. La seconda si chiama Kappa Tours, che contiene l’applicazione “Find your ride” e che consente di aprire un database pieno di itinerari da scegliere a seconda di alcuni filtri (tipologia di moto, durata, territorio…). Attraverso l’applicazione “Add your trip”, invece, sarà possibile inserire il proprio viaggio, da condividere con tutti gli altri motociclisti. La terza area prende il nome di Kappa Riders e permette di visualizzare sulla mappa/radar tutti i moto turisti che utilizzano la stessa applicazione, con l’ulteriore possibilità di contattarli tramite chat. L’ultima, invece, si chiama Kappa Track Me, e consente di registrare e salvare i propri percorsi associandovi, magari, alcune suggestive immagini ricordo.