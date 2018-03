Autore:

Giulio Scrinzi

MODULARE ALL'ATTACCO Un buon casco modulare si distingue per alcune caratteristiche peculiari: deve essere comodo, leggero e con una dotazione in grado di far vivere al meglio i lunghi viaggi in moto. E il nuovo Kappa KV31 Arizona centra perfettamente tutti questi compiti: la sua calotta, in materiale termoplastico dalla forma aerodinamica, fa sì che il peso si assesti a soli 1.650 grammi, mentre gli interni sono anallergici e totalmente removibili e lavabili. La visiera, antigraffio e predisposta per la lente Pinlock, è dotata di serie del visierino parasole e del paranaso, mentre il sistema di aerazione composto da una presa d'aria sulla mentoniera, due frontali e un ampio estrattore posteriore completa un pacchetto decisamente invitante nel rapporto qualità/prezzo. Il Kappa KV31 Arizona, infatti, sarà disponibile al pubblico nella versione Basic monocromatica al prezzo di 138,90 euro e in quella con grafica Phantom, con un costo di 145,00 euro.