Autore:

Giulio Scrinzi

NOVITÀ 2018 Avete una Kawasaki Z900 in garage e volete regalarle un sound più aggressivo e delle prestazioni incrementate? Allora date un’occhiata alle due nuove proposte 2018 della HP Corse: si chiamano Hydroform ed Evoxtreme e sono due scarichi (entrambi omologati) capaci di donare un nuovo carattere alla supernaked di Akashi.

HP CORSE HYDROFORM Linea compatta, silenziatore in acciaio inox plasmato tramite idroformatura per un peso di poco superiore al chilogrammo e un sound unico grazie alla canna forata interna conica e rastremata. Queste le caratteristiche dell’HP Corse Hydroform, dotato di DB Killer estraibile e disponibile al pubblico sia nella versione satinata chiara (Euro 450,00) che in quella ceramizzata nera (Euro 510,00).

HP CORSE EVOXTREME Diversa, invece, la scheda tecnica dell’HP Corse Evoxtreme, contraddistinto da una forma irregolare che va a restringere il proprio profilo verso il raccordo senza far ricorso a saldature e che consente alla Kawasaki Z900 di raggiungere performance migliori a qualsiasi regime di giri motore. Il suo corpo silenziatore, inoltre, è disponibile nella doppia versione in acciaio satinato chiaro (Euro 450,00) che in acciaio satinato nero (Euro 480,00), entrambe provviste di un fondello in fibra di carbonio dal profilo tagliato nella parte che va ad incontrare il corpo metallico dello scarico e di DB Killer estraibile.