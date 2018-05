Autore:

Giulio Scrinzi

PASSIONE PER LA PISTA Se la vostra passione è la guida in pista e volete regalarvi un nuovo scarico che faccia risaltare le vostre emozioni una volta in sella, allora il nuovo HP Corse Hydroform-Corsa è quello che fa per voi! Si tratta di un terminale di nuova concezione nato dall'idroformatura, dalla forza di un fluido portato a pressioni elevatissime per ottenere forme suggestive e fuori dagli schemi senza bisogno di ricorrere a saldature. Presenta spessori del metallo ridotti ed è dotato di un fondello con griglia a rete in perfetto stile Moto-GP, oltre a un peso da record e a un deflusso dei gas di scarico che supera l’eccellenza grazie a pareti interne perfettamente lisce. La disponibilità? Lo scarico HP Corse Hydroform-Corsa è disponibile nella variante insonorizzata (ma senza DB-Killer) o a megafono (completamente vuoto) sia in acciaio satinato che in acciaio con trattamento ceramico nero.

I PREZZI

Scarico insonorizzato (senza dB-Killer)

Acciaio satinato 360 euro

Acciaio ceramizzato nero 420 euro