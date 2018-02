Autore:

Giulio Scrinzi

PANTERA NERA È dal 2016 che HJC produce grafiche di personaggi su licenza Marvel, e oggi è arrivato l’annuncio di una nuova colorazione ispirata alla serie The Avengers che andrà ad arricchire quelle già disponibili per l’integrale RPHA 70. Si chiama Black Panther e presenta dettagli tribali Wakanda per riprodurre al meglio quelli dell’abito di T'Challa Black Panther. Sul casco sono raffigurati occhi luminosi, dettagli metallici ed una rifinitura semi-opaca per una grafica molto elegante, dal design completo grazie all'iconico logo Black Panther sul retro.

A PRIMAVERA Qualche dettaglio sull’RPHA 70? È l’ultimo modello della linea premium RPHA, prodotto con materiali PIM + per una calotta ultraleggera e maggiore resistenza agli urti e dotato di visierino parasole interno oltre che a una ventilazione regolabile in base alle diverse posizioni di guida. La sua disponibilità nella grafica Black Panther? Da marzo 2018, in seguito all’uscita dell’omonimo film, nelle taglie dalla XXS alla XXL al prezzo di Euro 649,90.