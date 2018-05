Autore:

Giulio Scrinzi

STILE DI UN ALTRO TEMPO La giacca in pelle nera è sempre stata un'icona assoluta nel mondo motociclistico e la nuova Hevik Vintage non fa eccezione: il suo look guarda al passato degli anni '70 ma le sue caratteristiche tecniche sono più attuali che mai. La sua costruzione è a doppio strato in poliestere 600 con all'interno un layer termico, estraibile nella bella stagione, e una fodera con area centrale ventilata in 3D Mesh. Il suo taglio è essenzialmente corto e sportivo, mentre la sicurezza è garantita dalla presenza di una serie di protezioni removibili omologate CE di livello 1 su spalle e gomiti e la necessaria predisposizione per il paraschiena, omologato CE di livello 2. La disponibilità? Nel colore nero con inserti in bianco e rosso oppure in grigio con inseriti in nero e grigio e al prezzo di 149,90 euro.