Autore:

Giulio Scrinzi

CALDO NON TI TEMO Costruzione in nylon ad alta tenacità e sistema di ventilazione con aree in rete su torace, schiena e parte interna delle maniche che sono in grado di sfidare il caldo più torrido. Ecco le caratteristiche del nuovo giacchino Hevik Merak (collezione 2018), ideale per le gite in moto e scooter ma anche una volta scesi dalla sella. La sua dotazione tecnica viene completata dai dispositivi di sicurezza, vale a dire protettori Smooth Ways CE di livello 1 omologati secondo normativa EN 1621.1.2012 su spalle e gomiti e tasca posteriore per ospitare il paraschiena. Prodotto anche in versione Lady nei colori Nero e Bianco/Nero e in una gamma taglie per tutte le misure, avrà un prezzo al pubblico di 144,90 euro.