L'AIRBAG DA INDOSSARE Da quelli che fanno parte delle dotazioni di sicurezza delle nostre auto a quelli che equipaggiano alcuni capi tecnici da moto, gli airbag sono dispositivi noti a tutti. Al CES 2018 Helite alza l’asticella e presenta il Hip'Air, il primo airbag da indossare al mondo. Si tratta di una semplice cintura che mira a proteggere anziani e non da cadute potenzialmente pericolose.

SICUREZZA ANCHE A PIEDI L'Hip'Air di Helite, promette l’azienda, è in grado di rilevare una caduta entro 200 millisecondi e di gonfiarsi in 80 millisecondi per proteggere chi lo indossa. I due airbag che si gonfiano dalla cintura assorbono fino al 90% dell'impatto. La cintura di cui si compone Helite Hip’Air pesa solo 2,2 chili ed emette un segnale acustico se viene indossata in modo errato. Per Hip’Air è previsto un costo di 790 dollari, a cui bisogna aggiungerne 50 per il contenitore del gas monouso, e sarà lanciato in Europa a marzo e messo in vendita negli Stati Uniti a settembre. Guarda il video per scoprire come funziona.