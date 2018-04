Autore:

Giulia Fermani

NUOVO COMPLETO DA MOTOTURISMO Spesso scegliere l’abbigliamento per viaggiare in moto è difficile per il fatto che il meteo può cambiare a un momento all’altro. Per questo Held ha pensato alla serie Aerosec che, grazie alla membrana in Gore-Tex integrata, può trasformarsi da capo estivo a capo antipioggia e antivento in un attimo.

GIACCA E PANTALONE ALL SEASON Impermeabile e antivento, il completo Held Aerosec è composto dalla giacca sportiva GTX Top e dal pantalone GTX Base. La prima, disponibile in nero-bianco e grigio-rosso nelle taglie XS-3XL (uomo) e DXS-D3XL (donna) al prezzo di 599,95 euro, offre​ protezioni soft su spalle e gomiti, paraschiena certificato e inserti riflettenti. I pantaloni Held GTX Base presentano un inserto in pelle di canguro antiscivolo sulla seduta e agli inserti riflettenti alla voce sicurezza aggiungono protezioni sulle anche, tasca per protezione coccige e protezioni regolabili al ginocchio. Il pantalone Held Aerosec GTX Base è disponibile nei colori nero-bianco e grigio-rosso nelle taglie XS-3XL (uomo) e DXS- D3XL (donna) al prezzo di 439,95 euro.