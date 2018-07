Autore:

Danilo Chissalè

SI FESTEGGIA Nonostante i tumulti riguardanti i dazi UE Harley non perde la voglia di festeggiare i suoi 115 anni di storia. Tutt'altro, per il centoquindicesimo compleanno la Casa di Milwaukee non ha badato a spese organizzando un party coi fiocchi in quel di Praga, dal 5 al 8 luglio.



PARTY GLOBALE La portata dell'evento è davvero impressionante, i biglietti sono stati venduti in 73 nazioni e si prevede una vera e propria invasione presso l'Holesovice Expo Grounds, centro nevralgico della manifestazione. A giudicare dal programma le attività per le migliaia di appassionati non mancheranno: si spazia dai demo ride della nuova gamma 2018, alle attività collaterali della Dark Custom Arena, scenario di motocross freestyle, BMX e skateboarding il tutto ritmato con dell'ottima musica dal vivo.



SPECIAL GUEST Parlando di musica non si può non citare la straordinaria presenza di una band che ha fatto la storia del rock n'roll. Mick Jagger e gli Stones si esibiranno la sera del 4 luglio per sancire l'inizio dei festeggiamenti. Ma la musica continua per l’intera durata dell’evento con bluegrass, reggae, rap e artisti della scena ceco-slovacca a fare da colonna sonora.

STORIA E CULTURA Non solo baldoria e bagordi, Harley-Davidson ha una storia lunga 100 anni in Cecoslovacchia. L’auspicio è che i partecipanti all’evento approfittino dell’occasione per esplorare la regione della Boemia centrale. Due speciali circuiti denominati Central Bohemia Challenge e Czech-American Challenge daranno ai motociclisti la possibilità di scoprire l’area e la sua ricca e lunga storia. La stessa Praga ospita uno dei club Harley più antichi del mondo: il locale Harley-Davidson Club Praha esiste infatti da 90 anni. Una ricorrenza che verrà adeguatamente celebrata alla Czechoslovak Island, un’aerea dove protagonisti saranno il cibo, la birra e la musica del luogo.

DICI HARLEY... Dici custom, Il Custom Bike showdown vedrà protagonisti i principali produttori europei di special in pezzo unico impegnati in un testa a testa con le loro migliori creazioni. Una speciale collezione di motociclette Harley sarà invece in mostra all’Expo, con il compito di portare i visitatori in un suggestivo viaggio interattivo attraverso la storia di H-D sin dalle origini, nel lontano 1903. Ma sulla scena ci sarà anche la nuova gamma 2018 con i nuovi Sportster Forty-Eight Special e 1200 Iron, con la possibilità di guidare tutti i modelli grazie al Demo Truck H-D.