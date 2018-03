Autore:

Giulio Scrinzi

DEDICATI ALLE DONNE Anche se il mondo motociclistico viene associato a un pubblico di sesso maschile, negli ultimi anni l'universo femminile ha iniziato a ritagliarsi uno spazio piuttosto importante in sella alle proprie compagne a due ruote. Per questo motivo Givi ha voluto valorizzare il gentil sesso con due nuovi caschi costruiti in esclusiva: il loro nome? Si chiamano “50.5 Tridion Decò Lady” e “50.4 Nimphea White”.

DECÒ Linea filante, visiera predisposta per la lente Pinlock, paranaso e visierino parasole di serie, interni anallergici totalmente removibili e lavabili e un sistema di aerazione da top di gamma: ecco la scheda tecnica del Givi 50.5 Tridion, che si propone nelle tre versioni grafiche Magnus e in quella che interessa alle donne, la Decò, caratterizzata da una calotta “floreale” in colore rosa su sfondo nero. La disponibilità? Nelle taglie dalla XS alla XXL al prezzo di Euro 138.

NIMPHEA Design moderno e sportivo, visiera principale con meccanismo a sgancio rapido e predisposizione per la lente Pinlock, paranaso e visierino parasole di serie e interni anallergici removibili. Queste, invece, sono le caratteristiche del Givi 50.4 Sniper, che si propone in tre versioni maschili (Spectrum, Pista e Sport) e una femminile, la Nimphea White con motivi floreali su base bianca. Questa versione sarà disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL al prezzo di Euro 128.