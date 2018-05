Autore:

Giulia Fermani

STIVALI DA CROSS...Sterrati e fango, che passione. Per tutti coloro che non hanno paura di sporcarsi tuta e ruote Gaerne ha studiato gli stivali da off road SG.12, che ora propone nelle due edizioni speciali Aqua e Powder, disponibili da metà maggio.

​...CON STILE Gli stivali da cross Gaerne SG.12 possono contare sul sistema Double Stage Pivot System, che scongiura la compressione dei malleoli portando sopra la caviglia l’asse di rotazione dello stivale e sulla protezione Razorback, ancorata alla tomaia in due punti. Di questi stivali con estremità anteriore antishock e antiscivolo e puntale a corpo unico in acciaio inox Gaerne propone ora le due nuove colorazioni Aqua e Powder, che trovate in gallery.