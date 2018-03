Autore:

Giulio Scrinzi

PRONTO A VIAGGIARE Qualità, comfort e design: queste le doti principali del nuovo stivale della Gaerne, il G.Helium Gore-Tex. Si tratta di una calzatura costruita per il turismo a medio e lungo raggio, che dispone dell'innovativo G.Stretch Fit System, una tecnologia in grado di assicurare un comfort assoluto grazie alla calzata avvolgente e ad una leggerezza ai vertici della categoria. Le altre sue caratteristiche? Protezioni su tibia e malleoli, un rinforzo para leva integrato alla tomaia nella parte frontale, inserti reflex yellow fluo per una migliore visibilità anche in scarse condizioni di luce, plantare “shock absorber” anatomico e removibile e l'impiego della membrana interna Gore-Tex, che garantisce impermeabilità e traspirabilità. Il prezzo? 224,90 euro.