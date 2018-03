Autore:

Giulio Scrinzi

MADE IN ITALY Se siete i fortunati possessori della nuova Ducati Panigale V4, allora sicuramente avete anche l’ambizione di migliorarla con degli accessori che possano aumentare il suo fascino da Superbike di spicco nel panorama motociclistico internazionale. In questo caso, date un’occhiata all’accessory line proposta da Rizoma: nel catalogo dedicato trovano spazio le cover per i fori degli specchi quando si gira in pista, le leve freno e frizione con le protezioni dedicate in alluminio ricavato dal pieno, il kit pedane regolabile su più posizioni con il quale è possibile utilizzare il cambio DQS e i vari tappi serbatoio per i fluidi (olio e benzina). Tutti gli accessori saranno disponibili da Marzo 2018

ACCESSORY LINE

Cover fori specchi - Euro 110,00

Leve freno/frizione - Euro 195,00

Tappo serbatoio benzina - Euro 226,00

Protezione leva freno - Euro 305,00

Kit pedane regolabile - Euro 1037,00

Slider forcella - Euro 116,00

Tappo carico olio - Euro 49,00

Contrappesi manubrio - Euro 62,00

Serbatoio liquido frizione/freno - Euro 88,00

Set di adattatori per serbatoi liquido freno e frizione - Euro 44,00

Coppia pedalini poggiapiedi - Euro 116,00