Autore:

Giulio Scrinzi

DA SOLE E DA VISTA Ducati e Mondottica, azienda specializzata in montature da vista e occhiali da sole, hanno presentato la prima collezione di eyewear Ducati, composta da 5 linee per un totale di oltre 90 prodotti. Materiali high-tech, linee pulite ed essenziali, design all’avanguardia: queste le caratteristiche principali della collezione, che conta sia occhiali da vista che da sole con una innovativa cerniera elastica nelle aste, caratterizzata da una molla che fornisce una stabilità maggiore pur mantenendo alti i livelli di comfort.

LE COLLEZIONI Più nello specifico, la linea da sole è caratterizzata da un profilo squadrato, rifinito in nero satinato con interni rossi e presenta lenti specchiate rosse non-polarizzate per una visione senza distorsioni dietro la visiera, oltre ad avere come testimonial il pilota Ducati Andrea Dovizioso. Quella da vista, invece, è formata da 14 modelli e si compone di occhiali in diverse colorazioni con cerniera elastica che li rende confortevoli per l'uso quotidiano. Entrambe le collezioni saranno disponibili a livello globale a partire da maggio 2018, nei negozi di ottica e in una selezione di Store Ducati.