Autore:

Giulio Scrinzi

PRIMAVERA IN PISTA La bella stagione è ormai cominciata ed è giunto il momento di tirare fuori dal letargo la propria due ruote! Per chi è appassionato di guida sportiva in pista, questo è sicuramente il momento migliore per dare una rinfrescata al proprio guardaroba, magari attingendo alle ultime novità 2018 proposte da Dainese. In prima linea si schiera la rinnovata tuta in canguro Mugello R D-Air, che abbinata ai guanti Full Metal 6 e agli stivali R Axial Pro In (entrambi disponbili anche in versione Replica Valentino Rossi) è sicuramente l'acquisto migliore per divertirsi a mettere il ginocchio a terra in compagnia.

MUGELLO R D-AIR La nuova tuta Dainese Mugello R D-Air, realizzata in leggera e resistente pelle di canguro, è inspirata dalla tecnologia utilizzata nelle competizioni: grazie al sistema integrato D-Air, questo prodotto è in grado di registrare tutti i dati necessari per assicurare il più alto livello di sicurezza e performance. Costruita con degli inserti elasticizzati sulla schiena, sulle braccia, sulle gambe e sul collo per mantenere il miglior grado di comfort in sella, la Mugello R D-Air è disponibile in due colorazioni (White/Black/Fluo-Red e Black/Fluo-Red) al prezzo di Euro 3.999,00, comprensivo del paraschiena Wave D1 Air.

FULL METAL 6 Assieme a questa tuta l'acquisto migliore è sicuramente il paio di guanti Full Metal 6, top di gamma della Dainese che include inserti in fibra di carbonio e titanio con pannelli in fibra aramidica e di tipo elasticizzato, al fine di incrementare la mobilità tra il palmo e il dorso della mano. Proposti a un prezzo di Euro 359,95, questi guanti sono disponibili nelle taglie dalla XS alla XXL in quattro colori (Black, Black/Fluo-Red, Black/Fluo-Yellow e Black/White/Lava-Red) e nella versione Replica Valentino Rossi 2017, al prezzo di Euro 428,00.

R AXIAL PRO IN A completare il look ci pensano, infine, gli stivali R Axial Pro In, che offrono i più alti standard di sicurezza, comfort e funzionalità in un design aerodinamico e leggero. Sono composti dal sistema D-Axial in carbonio e fibra aramidica, che si aggiunge alla protezione per il tallone e che aiuta a ridurre il rischio di torsione della caviglia. Disponibile in tre colorazioni ( White/Black, Black e White/Red) ha un prezzo di Euro 463,00, che aumenta fino a Euro 521,00 per la versione Replica Valentino Rossi.