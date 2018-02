Autore:

Danilo Chissalè

SQUADRA CHE VINCE... Capo che piace non si cambia, si aggiorna… La filosofia di Clover trova concretezza anche con il Jeans, uno dei pezzi forti della sua collezione pantaloni, che da SYS-3 si è evoluto in SYS-4, pronto a soddisfare sia il commuter cittadino, sia chi ama lasciare la città in sella alla propria moto, senza preclusioni per quanto riguarda la tipologia. Il jeans SYS-4 gode ora di una vestibilità più "asciutta" mantenendo però la vestibilità regolare, garanzia di comfort in sella. L'aspetto sicurezza non è affatto lasciato al caso, le nuove protezioni sulle ginocchia sono poco ingombranti ma capaci di garantire livelli di sicurezza elevatissimi, tanto da raggiunge CE Livello 2. Da segnalare è anche la predisposizione per alloggiare protezioni CE Livello 2 sui fianchi.

TECNOLOGIA ITALIANA La costruzione del jeans di Clover è tutt’altro che semplice: il tessuto utilizzato è un Denim Comfort da 11 oz, elasticizzato al 2%, sottoposto a processo stone washed e sanded per ottenere un aspetto vissuto. Questo processo, vista l’elevato livello tecnico necessario, è stato eseguito interamente in Italia. Ad esso si aggiungono rinforzi in Dupont Kevlar e Teramid su fianchi, ginocchia e fondo schiena.

TAGLIE E PREZZI Dotato di tre tasche frontali e due posteriori, il nuovo jeans è disponibile in versione uomo, nei colori Medium Blue e Dark Blue e in versione donna in Dark Blue e Light Blue. Il prezzo consigliato al pubblico è di 159,90 euro.

Taglie Uomo: dalla 44 alla 40

Taglie Donna: dalla 38 alla 50