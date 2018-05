Autore:

Giulio Scrinzi

TERZA EDIZIONE La prima edizione di questa giacca è stata presentata ben dieci anni fa, ma a quanto pare anche oggi sembra non risentire del tempo passato: si chiama Airblade-3 ed è un giubbotto da moto prodotto da Clover adatto per l'utilizzo in ogni stagione. È contraddistinto da un look aggressivo e da un taglio corto e snello, in grado di aderire perfettamente al corpo del motociclista. Disponibile sia nella versione da uomo che in quella Lady in tre colorazioni (Bianco/Rosso, Bianco/Giallo, Nero/Bianco), è presentato con un prezzo al pubblico di Euro 199,90.

SCHEDA TECNICA A livello tecnico, la Clover Airblade-3 è costruita con tessuto Duratek-4 RipStop con trattamento idrorepellente esterno, mentre l'interno è dotato di una membrana Aquazone al 100% impermeabile e removibile. La ventilazione è assicurata da quattro prese d'aria regolabili su petto e braccia, con il deflusso garantito da un'apertura ulteriore sulla schiena. Per quanto riguarda la sicurezza, questa giacca è dotata di protezioni removibili su spalle e gomiti CE di livello 1, oltre ad essere predisposta per i paraschiena, sempre Clover, 1Back Pro-3 Insert e Back Pro-5.