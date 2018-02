Autore:

Danilo Chissalè

BACK TO SCHOOL Il 28 Febbraio 2018 si torna tutti a scuola…o meglio si ritorna dopo il successo dell'edizione dello scorso anno. Ancora una volta organizzato da Ciapa la Moto e ASD aMotoMio. Una serata dove le più prestigiose scuole di guida e corsi per motociclisti dell'area Milanese presenteranno le loro proposte, una per ogni disciplina motoristica a due ruote. Quindi per ogni tipologia di specialità la possibilità di trovare il giusto riferimento e la risposta a tutte le domande per scegliere il corso più congeniale e ed efficace per migliorare il proprio stile, la sicurezza e le prestazioni. Perché non si smette mai di imparare!!! Durante la serata interverranno: gli Anvil che illustreranno il loro progetto “Over the top”, Marta Covioli per proporre il libro “Road to racing” di Road Racing Core, e aMotoMio che presenterà il suo progetto legato a un viaggio in Nuova Zelanda.

Saranno presenti:

aMotoMio (Nuova Zelanda Tour 2018)

ANVIL Motociclette (Over the Top)

GSSS (Corsi Guida Sicura Su Strada)

Junior Moto School (Corsi bambini)

Di Traverso School di Marco Belli(Corsi Flat Track)

Donneinsella (Corsi al Femminile)

Freeracing by Oscar Polli (Corsi Enduro)

Off Road School (Corsi Cross)

Riding School by Luca Pedersoli (Corsi base – Guida stradale – Pista)

Road Racing Core (Presentazione libro)

Safe Ride Experience (Tour Didattici)

Scuola Moto (Corsi meccanica)

Supermoto School di Motodromo - Castelletto (Corsi Motard)



DOVE E QUANDO L'evento si terrà questo mercoledi a partire dalle ore 20:00 presso Motosplash in Via Gardone 22 a Milano. Vi ricordiamo che per partecipare agli eventi di Ciapa la Moto occorre la tessera (€ 7,00 con birra in omaggio). Potete provvedere al tesseramento 2018 compilando il modulo online: http://www.ciapalamoto.it/tess era.