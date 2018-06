Autore:

Danilo Chissalè

ATOMICO Il design aggressivo del Caberg Droid con finitura Iron ricorda vagamente il disegno di certi caschi usati negli scenari post apocalittici e ben si sposa con motociclisti che vogliono apparire. La finitura della calotta con effetto metallico spazzolato è realizzata a mano e contribuisce a rendere unico ogni casco prodotto all’interno dell’azienda bergamasca. La mentoniera presenta due grandi "ventolone" che fungono da prese d’aria, regolabili individualmente, che convogliano l’aria sulla visiera evitando l’appannamento. L’aerazione interna è inoltre garantita da una grande presa d’aria frontale regolabile e dai canali presenti nella calotta interna del casco. Grazie alla omologazione P/J il Caberg Droid Iron si può guidare anche con la mentoniera sempre aperta, operazione pratica con il comando posto sulla mentoniera.

VEDO CHIARO In ogni condizione di luce in caberg droid vi permetterà di avere sempre la migliore visibilità grazie alla visiera para sole interna, resistente ai graffi, e a quella esterna anch'essa anti graffio e anti appannamento grazie all'ormai irrinunciabile sistema Pinlock. Grazie alle ridotte dimensioni del casco, il peso del nuovo Droid Iron è di solo 1550 +/- 50 gr. l nuovo casco apribile di casa Caberg è predisposto per poter essere equipaggiato con il sistema di comunicazione JUST SPEAK S. Prezzo consigliato 280 euro.