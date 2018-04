Autore:

Giulia Fermani

UN DRIFT AL PEPERONCINO Caberg Drift Evo​, dopo il dubutto a Eicma 2017 arriva a listino a fare il paio con il già noto Drift a cui aggiunge un po’ di pepe per stuzzicare gli animi più sportivi. La calotta è prodotta in due misure e lo spoiler posteriore alle alte velocità migliora l’aerodinamica del casco e riduce le turbolenze e la rumorosità. Caberg Drift Evo è dotato di visiera antigraffio con lente Pinlock Max Vision, di un visierino parasole Double Visor Tech, di una presa d’aria posizionata sulla mentoniera e di un estrattore posteriore. Disponibile nella versione Speedster, con calotta tricomposita (Carbonio, Kevlar, Fibra di vetro) e Carbon, con calotta in carbonio. Disponibile in tre combinazioni cromatiche, più due per la versione Carbon. Guarda la gallery.

Prezzi: 379,99 euro (Carbon) e 299,99 euro (Speedster)

Taglie: XS-XXL