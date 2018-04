Autore:

Giulio Scrinzi

PRONTI ALL'AVVENTURA Per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare le iconiche BMW R1200GS e R1200GS Adventure, Bridgestone ha in serbo un regalo davvero speciale: si tratta dei nuovi pneumatici Battlax Adventure A41, che saranno forniti come primo equipaggiamento per tutti i motociclisti che amano l'avventura e vogliono una coperatura che dia fiducia e confidenza per vivere al massimo il proprio viaggio in ogni condizione.

PRESTAZIONI AL TOP Le prestazioni garantite dai nuovi pneumatici Bridgestone Battlax Adventure A41 sono da riferimento della categoria: il nuovo disegno del battistrada e la tecnologia Mono Spiral Belt consentono di ridurre il peso della gomma, di massimizzare l'assorbimento degli urti e migliorare il comfort di guida. Il nuovo design a grandi blocchi del posteriore e un basso rapporto Vuoti/Pieni al centro dell’anteriore assicurano stabilità anche ad alta velocità in condizioni di pieno carico. Oltre alla maggiore stabilità, questo nuovo prodotto offre anche una migliore trazione sui rettilinei e in curva, senza sacrificarne la durata. Inoltre, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza di guida su fondo bagnato, Bridgestone ha massimizzato il drenaggio dell'acqua aumentando il rapporto Vuoti/Pieni nella zona della spalla.

PRODOTTO DI SICURO SUCCESSO A garanzia delle loro ottime performance, gli pneumatici Bridgestone Battlax Adventure A41 sono stati scelti anche come primo equipaggiamento delle più piccole ed agili BMW F750GS e F850GS. L'obiettivo? Ce lo spiega Nico Thuy, Head of Motorcycle Europe, Bridgestone EMEA: “A41 è stato progettato per tutte le condizioni di guida: è un pneumatico che permette di goderti il viaggio, indipendentemente dalle condizioni meteo, e regala un'esperienza unica”.