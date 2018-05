Autore:

Giulio Scrinzi

CALDO NON TI TEMO L'estate è ormai alle porte e chiunque abbia una moto in garage non vede l'ora di montare in sella. Il caldo, tuttavia, è ciò che induce spesso a lasciare a casa i capi protettivi in favore di indumenti più leggeri, che però non sono in grado di fornire il giusto livello di sicurezza su strada. Per questo motivo ecco in arrivo la proposta della Bering: si tratta del completo estivo Cancun, facente parte della collezione Primavera-Estate 2018, composto da giacca e pantaloni e capace di garantire un’ottima ventilazione e un’elevata traspirabilità anche ad alte temperature.

SCHEDA TECNICA Sia la giacca sia i pantaloni della gamma Cancun, disponibili nella versione da uomo e da donna, sono realizzati in robusto Fibretech 600D, un tessuto che risulta leggero, particolarmente morbido al tatto ed estremamente resistente all’abrasione. Entrambi i capi sono dotati di fodera fissa in rete e pannelli in Hardmesh – per la giacca su petto, schiena e maniche; all’altezza delle cosce e dei polpacci per i pantaloni – in grado di offrire una ventilazione ottimale, permettendo al viaggiatore di avere sempre il miglior microclima possibile, mantenendo comunque elevato il livello di protezione. Il completo, inoltre, ovvia anche al problema della pioggia estiva, con un’impermeabilità garantita dalla sovragiacca antipioggia contenuta in una comoda sacca arancione, prevista di serie.

I PREZZI La disponibilita di questo prodotto? La giacca Cancun ha un prezzo di 149,90 euro, che diventano 179,90 euro per la versione King Size dalle taglie piu abbondanti, mentre i pantaloni sono proposti a listino a un prezzo di 129,90 euro.