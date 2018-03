Autore:

Danilo Chissalè

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE La questione sull’obbligatorietà delle protezioni in moto è, in Italia, alquanto confusa. La normativa rende obbligatorio il solo utilizzo del casco ma, come ben sappiamo, le parti del corpo da proteggere vanno oltre la testa. Sdoganato ormai l’utilizzo del para schiena, sempre più motociclisti stanno valutando l’acquisto di un Air-bag da moto. Siamo stati invitati da Bering, marchio leader francese nella produzione di equipaggiamento da moto, per scoprire come funziona il loro nuovo Air-bag ad attivazione meccanica, il C-Protect Air.

SECONDO GENITO Bering non è nuova agli Air-Bag per i motociclisti, qualche anno fa è stata infatti la prima ad introdurre un’sistema ad attivazione elettronica sul mercato francese. Dall’esperienza accumulata durante anni di commercializzazione nasce il C-Protect Air ad attivazione meccanica. Se vi state chiedendo il perché della attivazione analogica la risposta è da trovare nel prezzo d’acquisto che, rispetto ad un omologo ad attivazione elettronica, è più basso di circa il 40-50%.

COM’È Il C-Protect Air è un Air-bag in grado di proteggere tutto il tronco e, una volta gonfiato, protegge anche il collo da eventuali torsioni laterali. Il C-Protect Air è contenuto in un pratico gilet realizzato in Soft Shell, indossabile sopra qualsiasi tipo di giacca tecnica. Non manca la praticità, grazie a due comode tasche poste sul petto e alla taschina per riporre il cavo una volta scesi dalla moto. Il C-Protect Air è disponibile in due colorazioni: nero o giallo fluo.

COME FUNZIONA Non solo estetica e praticità, i tempi di attivazione sono al top del segmento, il C-Protect Air si attiva in meno di 0.1 secondi. Una volta esploso, se non ha riportato danni, si può riutilizzare e i ricambi sono disponibili a buon mercato. Una ricarica di gas costa 25 euro mentre il kit cinghia d’attivazione e moschettone costano 29 euro. Il C-Protect Air è già disponibile nei negozi e costa 399 euro. La sicurezza che garantisce vale la spesa, come detto in apertura, prevenire è meglio che curare.