Giulio Scrinzi

TOCCO DI STILE Vi piace rendere unica la vostra moto in ogni piccolo dettaglio? Allora date un'occhiata alle nuove catene personalizzate della RK Chain, commercializzate dall'italiana Bergamaschi. Si tratta delle serie RK GXW, nelle misure 520, 525 e 530, e della 520MXZ4: le prime sono molto simili a quelle utilizzate nelle competizioni, dalla SBK al Mondiale Endurance, e garantiscono una risposta perfetta fino a 20mila km con un'usura inferiore al 50% rispetto ai prodotti tradizionali. La seconda, invece, è progettata per il mondo off-road e per le gare di motocross a livello agonistico, la scelta più leggera e allo stesso tempo robusta disponibile attualmente sul mercato. Entrambe saranno disponibili a partire dal mese di maggio 2018 con maglie esterne in diversi colori pastello (rosso, blu, verde, arancio e giallo) oppure nelle stesse tonalità di tipo fluorescente.