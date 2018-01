Autore:

Giulia Fermani

PARTNERSHIP A DUE RUOTE Muove ora i primi passi sulla scena del mondo moto la collaborazione tra Bergamaschi e Beta Utensili, effettiva a partire dal 2018, quando Bergamaschi ha iniziato a promuovere la nuova gamma accessori di Beta Utensili dedicata alle due ruote. Per questa nuova avventura i professionisti di Beta si sono appoggiati a Bergamaschi, convinti dal suo know how e dalla rete distributiva già consolidata.

LA CURA DELLA MOTO DALLA A ALLA Z Dei suoi quasi ottant’anni di vita, Beta Utensili può contarne addirittura 50 di presenza nel mondo moto. Non stupisce dunque il fatto che, nonostante l'azienda nasca come produttrice di utensili professionali a 360°, la parte del catalogo relativa al mondo delle due ruote comprenda diversi prodotti specifici per essere utilizzati sia in circuito sia sui tracciati off-road. Per la distribuzione del suo catalogo Speciale Utensili Moto, disponibile sul sito internet dell’azienda, Beta si è affidata a Bergamaschi. Dal 2018 è suo compito distribuire in tutta Italia cassettiere, carrelli, trolley portautensili, pompe, aspiratori, cavalletti, sollevatori, e tutti i prodotti necessari a prendersi cura nel migliore dei modi di motore, freni, sospensioni, ruote e pneumatici.

I PRODOTTI A CATALOGO Oltre agli attrezzi, pensati per le officine ma anche per l’appassionato evoluto, nel catalogo di Beta trova spazio anche l'arredamento tecnico, con progetti personalizzati per officine e brand. Interessante il trolley C41, protagonista delle dirette MotoGP e disponibile in otto diverse colorazioni, che trovate in gallery. Si tratta di portautensili a due moduli sovrapponibili realizzato in lamiera (struttura) e plastica (piani). A catalogo anche diversi kit, tra cui quello per il ripristino delle filettature danneggiate o delle filettature candela danneggiate ma anche spazzole, oliatori, pinze, lampade Led, catene di sicurezza, caricabatterie elettronici, banchi da lavoro, strumenti per la diagnostica, cavalletti e sollevatori e chi più ne ha più ne metta.