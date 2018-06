Autore:

Giulia Fermani

BORSE QUOTIDIANE La nuova linea di borse da moto Bagster Daily Line comprende un borsello (Grip), e tre borse da serbatoio (Power, Viber e Nitro) ed è stata studiata per poter equipaggiare facilmente ogni tipo di moto. Le nuove borse semirigide Bagster Daily Line a seconda delle diverse capacità che offrono sono indicate per le gite fuoriporta e per l'uso quotidiano.

LA GAMMA COMPLETA La borsa D-Line Power offre una capacità di 7 litri si fissa direttamente al tappo del serbatoio e grazie alla tracolla e alle maniglie è anche facilmente trasportabile come borsa a mano per l'ufficio e gli impegni quotidiani. Prezzo: 69,99 euro. 15 litri di capacità -estendibile di ulteriori 10 litri- per la borsa Viber, la borsa da serbatoio magnetica più capiente della gamma. Tracolla e spallacci offerti in dotazione permettono di trasportarla con sé anche una volta scesi dalla sella. Prezzo: 69,99 euro. La borsa da serbatoio Nitro della gamma Bagster Daily Line offre 5 litri di capacità, con tasche alterali e scomparto esterno con finestra trasparente. Prezzo: 49,99 euro. D-Line Grip è il borsello, fissabile agli spallacci dello zaino o alla gamba, per ospitare piccoli oggetti come portafoglio, telepass e cellulare. Prezzo: 25 euro.