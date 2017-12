Autore:

Emanuele Colombo

SITUAZIONE AMBIGUA Le moto elettriche possono circolare in autostrada e in tangenziale? La risposta affermativa è data per scontata da tanti, da chi le vende in primis, ma l'articolo 175 del Codice della Strada ha creato negli ultimi anni situazioni equivoche, lasciate all'interpretazione delle forze dell'ordine. Ora un disegno di legge depositato in Senato vorrebbe fare chiarezza, normando una volta per tutte l'accesso dei motocicli elettrici sulle strade di collegamento veloce, le strade extra-urbane principali e le tangenziali.

IL DISEGNO DI LEGGE Il testo in questione è firmato dal Sen. Vincenzo Gibino, membro della Commissione Lavori Pubblici del Senato, e da altri 27 senatori appartenenti a diversi schieramenti parlamentari. È stato presentato il 12 dicembre 2017 e intitolato Disposizioni in materia di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di motocicli a motore elettrico.

IL PASSAGGIO CHE CREA CONFUSIONE Uno dei nodi che il provvedimento dovrà sciogliere è un passaggio della legge ora in vigore secondo cui: “È vietata la circolazione […] sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1” a “velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico”, nonché “altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg”.

IL PARADOSSO Come si vede, la prima categoria citata nella norma non prevede le moto elettriche, ma nemmeno le esclude. La confusione viene dalla seconda, in base alla quale le moto elettriche dovrebbero pesare oltre 400 kg, per poter circolare su autostrade e tangenziali. La cosa, evidentemente, non ha senso e urge fare chiarezza. Tanto più che le moto elettriche in Italia valgono circa l'uno per cento del mercato, secondo i dati Ancma 2016, e l'interesse per questi veicoli è destinato a crescere.