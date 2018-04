Autore:

Danilo Chissalè

BATTESIMO RACING Dopo l’esperienza decennale nella produzione di pneumatici per scooter e maxi enduro il marchio turco Anlas è pronto a debuttare nel mondo delle competizioni enduro con lo pneumatico Capra Extreme. Questo pneumatico, omologato FMI, è pensato per chi sfiderà il cronometro su fettucciati e mulattiere di tutto il mondo, ma è in grado di fare affrontare percorsi estremi anche a chi non è nato con il fango nelle vene.

PRONTO A TUTTO Il debutto nel mondo delle competizioni non è stato preso sotto gamba dai ragazzi di Anlas, lo pneumatico è stato sviluppato in tutti gli scenari possibili dal tester Serkan Özdemir che ha trascorso 2.000 ore in sella, 7300 km, 3000 km nei Rally -inclusa una Dakar-, 1600 km in salita e 1600 km in discesa, da 0 a 3.000 metri ‘dal mare al cielo’. Non male come giro di prova!

SPALLE LARGHE Quando si parla di pneumatici off-road la carcassa veste un ruolo fondamentale. La carcassa degli Anlas Capra Extreme è realizzata con una struttura Bias con angoli sovrapposti delle tele, questa soluzione la rende più soffice ma comunque in grado di resistere alle forature, mentre la conformazione del tallone rinforzata evita la deformazione della carcassa durante la fase di frenata.

STATO LIQUIDO Anche la conformazione del battistrada sfrutta tecniche innovative, Anlas utilizza la tecnologia LRT (liquid rubber technology) che permette di ottenere un’elevata resistenza agli strappi, grande stabilità, forte resistenza all’abrasione e buoni livelli di aderenza sia sui terreni asciutti sia bagnati. I turchi sostengono di aver trovato la formula magica per garantire i requisiti sopracitati, durante il test ho apprezzato la tenuta su fondi veramente impervi e la stabilità degli pneumatici, per le altre caratteristiche servirebbe una prova più approfondita.

TASSELLO AGGRESSIVO Per uno pneumatico racing da enduro il disegno del battistrada non può che essere estremo, non fa eccezione quello del Capra Extreme. La disposizione dei tasselli differenziata permette allo pneumatico di aderire in maniera efficace anche sulle superfici viscide e argillose di un uggioso oltrepo pavese, scenario del nostro test. Il profilo del battistrada è molto arcuato e, in coppia con il disegno più aggressivo dei tasselli sulle spalle, offre grande grip anche quando si accentuano gli angoli di piega.

A VOI LA SCELTA Il Capra Extreme è disponibile in due mescole al posteriore, la standard è pensata per chi l’enduro lo mastica bene ma non vuole cimentarsi nelle competizioni, la soft è indicata per chi parteciperà ai vari campionati nazionali o internazionali. Il comportamento delle due mescole è sensibilmente diverso, la soft aggrappa di più il terreno e trasferisce al meglio la trazione. All’anteriore non c’è possibilità di scelta, mescola unica e va bene così…

PREZZI E MISURE Per irrompere in un mercato agguerrito la strategia di Anlas prevede un prezzo d’attacco molto competitivo. La coppia di Anlas Capra Extreme viene venduta a 118 euro, circa il 10 % in meno rispetto alle dirette concorrenti. Le misure disponibili sono:

Anteriore | 90/90-21 | M/C | 54R | TT M+S

Anteriore | 90/100-21 | M/C | 57R | TT M+S (coming soon)

Posteriore | 140/80-18 M/C 70R TT M+S

Posteriore | 140/80-18 M/C 70R TT M+S | SOFT

Posteriore | 120/90-18 M/C TT M+S (coming soon)

IN QUESTO SERVIZIO:

GIACCA HELD AIRGUARD Comoda giacca da turismo in tessuto. l'imbottitura interna è facimente removibile grazie a delle zip. Il tessuto è impermeabilie e antivento. La praticità è il punto forte di questa giacca, tante le tasche a disposizione, ben 5 esterne più quelle dello strato interno. La vestibilità è ampiamente regolabile grazie alle numerose regolazioni in velcro. Capitolo sicurezza: le protezioni sono presenti su spalle e gomiti, oltre alla predisopsizione per il paraschiena.

PANTALONE HELD ACONA Pantalone da turismo realizzato in tessuto con menmbrana interna estraibile. Lo strato interno assicura il caldo necessario a guidare in tranquillità anche nelle giornate più rigide. La vestibilità è regolabile tramite le regolazioni in velcro lungo le cosce, mentre per l'areazione è assicurata da delle zip verticali. Le protezioni sulle ginocchia sono ben dimensionate e non infastidiscono alla guida.

GUANTI HELD GORE-TEX AIR'N DRY Guanti quatttro stagioni grazie al doppio strato interno removibile. Realizzati in misto pelle e cordura offrono allo stesso tempo comodità e sicurezza. Il palmo realizzato in pelle di canguro traforta dona flessibilità e comfort. le protezioni sulle nocche sono in materiale plastico e non danno fastidio all'ergonomia. Pratica la doppia chiusura in su polso e avanbraccio.

STIVALI ALPINESTARS TECH 10. È il top di gamma della casa delle stelle. Sono molti i piloti professionisti (e non solo) che scelgono di indossare questo modello capace di coniugare un ottimo comfort alla migliore protezione verso urti e non solo. Pur rimanendo facile e comodo da indossare, è dotato di una scarpetta interna con barre di torsione laterali in grado di controllare e smorzare eventuali eccessive torsioni della caviglia. La zona dell’avampiede è sottile e rastremata per favorire l’utilizzo della leva del cambio e la sensibilità sulla leva del freno posteriore. Non mancano protezioni anatomiche per il tallone per la tibia e la punta del piede. Studiato per il motocross, spesso preferito anche per la pratica dell’enduro più estremo come per esempio la Dakar e tutte le gare di rally-raid.

CASCO LS2 SUBVERTER Casco da Cross dal look aggressivo, bellissimo nella colorazione bianca da noi utiizzata che mette in risalto le linee e le molteplici prese d'aria. Il comfort non manca grazie alle imbottiture morbide e traspiranti. L'areazione è efficace e ben studiata, anche dopo ore con il casco in testa non ne uscirete come dopo il bagno turco. La sicurezza è garantita dalla struttura realizzata con il sistema Safety sliding structure e agli interni in EPS. La chiusura è a doppio anello, come d'uso su tutti i caschi racing, e il cinturino è rinforzato nella zona della mentoniera.