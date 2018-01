Autore:

Giulio Scrinzi

PRONTI AL 2018 Con l'anno nuovo Alpinestars aggiunge alcune new entry nella propria collezione. Tra queste il corpetto Tech-Air Race, perfetto per essere associato alla tuta intera GP Tech V2, ma anche gli stivali Patron in Gore-Tex e il guanto dal taglio vintage Cafè Divine Drystar.

TECH-AIR RACE Per tutti gli amanti della pista e della guida sportiva, la protezione per il torace Tech-Air Race è un acquisto versatile. Si tratta di un gilet airbag ottimizzato per l’uso con tute di pelle racing come la GP Pro e la GP Tech ed è dotato di un sistema ACU (Airbag Control Unit) elettronico associato a un paraschiena robusto, leggero ed ergonomico. È stato progettato con un firmware aggiornabile e configurabile a seconda delle esigenze, oltre che con una batteria dalla vita utile di 25 ore e un tempo di ricarica di 6 ore. Realizzato in Lycra, mesh 2D e Cordura, prevede un sistema di gonfiaggio in caso di incidente con gonfiatori a cartucce di argon certificate CE.

GP TECH V2 Questa protezione può essere utilizzata assieme a una delle migliori tute Alpinestars, la GP Tech V2, evoluzione del modello precedente realizzata in pelle bovina e canguro, con pannelli elasticizzati a soffietto e in aramidico e protezioni interne da riferimento di categoria. Tra queste il GP DFS (Dynamic Friction Shield) sulle spalle e sulla parte esterna delle ginocchia, così come i rinforzi ARSHIELD posizionati sulle maniche. Presenti anche gli scomparti pettorali con imbottitura in polischiuma, una nuova gobba aerodinamica pensata per ospitare la sacca idrica (con la zona interna predisposta per il paraschiena di livello 2) e protezioni opzionali anatomiche e staccabili Nucleon CE.

PATRON GORE-TEX Per quanto riguarda, invece, le novità per il mototurismo, spicca sicuramente lo stivale Patron, che integra una membrana traspirante ed impermeabile in Gore-Tex nella sua tomaia in pregiata pelle pieno fiore. Dotato di protettori caviglia a doppia densità e placca cambio in TPU, il Patron è in grado di resistere anche alle più difficili condizioni off-road, offrendo allo stesso tempo elevatissimi livelli di comfort.

CAFÈ DIVINE DRYSTAR Dulcis in fundo, ecco il guanto Cafè Divine Drystar: parte della collezione heritage OSCAR, è realizzato interamente in pelle con interno termico e membrana impermeabile e traspirante Alpinestars Drystar Performance. I rinforzi sono in PU e sono posizionati su palmo e pollice oltre che sulle nocche in schiuma viscoelastica. Contro il freddo, infine, è presente un isolante termico Thinsulate in grado di garantire la temperatura ottimale anche nelle condizioni più estreme.