Autore:

Giulio Scrinzi

VERSO LA PRIMAVERA La bella stagione è ormai alle porte e finalmente è giunto il momento di far uscire dal letargo la propria amata due ruote. Se, allo stesso modo, avete bisogno di rispolverare il vostro guardaroba, allora date un’occhiata alle ultime novità di Alpinestars. In prima linea si ritaglia un proprio, importante, spazio la nuova Revenant Gore-Tex Pro-Jacket, al cui fianco sono state introdotte a listino le rinnovate versioni del guanto Equinox Outdry e dello stivale SMX-Plus.

REVENANT GTX PRO JACKET Una giacca da mototurismo costruita per sopportare le più estreme condizioni meteorologiche in sella alla propria moto: ecco una descrizione appropriata della Revenant Gore-Tex Pro Jacket, che incorpora il tessuto GTX per una migliore traspirazione e protezione antivento. Un’altra sua caratteristica è quella di essere compatibile con il sistema airbag Tech-Air a controllo elettronico, il quale è in grado di coprire la schiena, il petto e le spalle del pilota. Il prezzo di questa giacca? Euro 949,95 in versione stand-alone, Euro 1.199,95 con il Tech-Air.

GUANTO EQUINOX OUTDRY Tra i prodotti di punta che spiccano per la propria tecnologia costruttiva, in grado di garantire la protezione da acqua e vento oltre a una termoregolazione ottimale in ogni condizione, l’Equinox Outdry è un guanto indicato per la guida su strada e che presenta rinforzi per un elevato livello di comfort e performance. Il prezzo? Euro 139,95

STIVALE SMX-PLUS L’ultima novità è uno degli stivali più iconici di Alpinestars: si tratta dell’SMX-Plus, stivale in grado di combinare sia uno stile racing da top di gamma che i più elevati standard di protezione come da tradizione Alpinestars. La sua tomaia in microfibra è rinforzata con una protezione a polimeri mentre l’esclusivo sistema Multi Link Control (MLC) previene la torsione della caviglia offrendo allo stesso tempo la piena libertà di movimento. Il prezzo? Euro 339,95.