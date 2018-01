Autore:

Giulia Fermani

ALPINESTARS 2018 Con l'anno nuovo Alpinestars aggiunge alcune voci alle propria collezione 2018 di abbigliamento tecnico dedicato alle due ruote. Della partita l’intimo completo (maglia e pantalone) Winter Tech Performance, la giacca in pelle Charlie e gli stivali Campeche Drystar.

RIDE TECH WINTER Il completo sottotuta Winter Tech Performance si aggiunge alla gamma di base layer Alpinestars che comprende capi studiati per disperdere l’umidità e mantenere asciutto il corpo. Realizzato in polipropilene e tessuto elastan resistente alle abrasioni è pensato per chi guida la moto anche nella stagione più fredda e offre un supporto muscolare a compressione che aiuta a ridurre l’affaticamento. Taglie: XS - 2XL

Prezzo: 69.95 euro (Top) - 64.95 euro (Pantalone)​

CHARLIE LEATHER JACKET Per il motociclista urbano Alpinestars ha pensato la giacca in pelle Charlie. Parte della famiglia Oscar, la Charlie offre un interno termico staccabile, protezioni certificate (che comprendono la predisposizione per paraschiena) e compatibilità con il sistema Tech-Air Airbag. Taglie disponibili: S-3XL

Prezzo: 599.95 euro (1.199 euro per la versione con Tech-Air Airbag)

CAMPECHE DRYSTAR BOOT Alla voce Touring fanno capolino gli stivali Campeche Drystar, con tomaia in cuoio e protezioni integrate tra cui protettore caviglia laterale e mediale, inserto frontale con finitura liscia gommata opaca e inserto posteriore in microfibra catarifrangente. Impermeabile e traspirante, è disponibile nelle misure dalla 7 alla 13.

Prezzo: 229.95 euro

Guarda la gallery