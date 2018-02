Autore:

Giulia Fermani

VIAGGIARE IN MOTO Le giornate si allungano, iniziano a spuntare i primi raggi di sole e i motociclisti come margherite sollevano le teste desiderosi di tornare in sella. Motociclista chiama, Alpinestars risponde: con la collezione primavera 2018.

COLLEZIONE 2018 Che siate dueruotisti da pista, da turismo (anche estremo) o cittadini, la Alpinestars Spring Motorcycling Collection 2018 risponde alle vostre esigenze con una gamma di prodotti pensati per uomini e donne.La nuova collezione primaverile rinforza anche la posizione di Alpinestars come produttore di abbigliamento per il motorsport e per le condizioni più estreme: dai proibitivi sentieri dell’enduro, ai lunghi viaggi, passando per i circuiti della MotoGP. Per scoprire l’intera collezione, che comprende giacche, completi, pantaloni e chi più ne ha più ne metta visita il sito ufficiale Alpinestars.