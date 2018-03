Autore:

Danilo Chissalè

SOLO IN EUROPA La casa americana Zero Motorcycle, punto di riferimento nel mondo delle due ruote elettriche, ha presentato al pubblico la nuova DSR Black Forest, una Dual Sport pensata per i viaggi all’avventura nel rispetto dell’ambiente. L’evocativo nome Black Forest (foresta nera) rimanda all’affascinate Foresta Nera in Germania ed è la conferma che questo modello sarà riservato solo al mercato europeo.

DOTAZIONI La DSR Black Forest non è un modello totalmente nuovo, bensì un evoluzione della scrambler DS. La meccanica dunque è consolidata e sfrutta tutti gli ultimi aggiornamenti dedicati come il nuovo battery pack ad alte prestazioni, grazie al quale si issa in vetta alla classifica delle dual sport elettriche per autonomia con oltre 200 km disponibili nel ciclo misto, un tris di borse in metallo,protezioni più estese per affrontare i sentieri più impervi, la sella comfort e i fari aggiuntivi a LED e una livrea dedicata. Insomma tutto quello che vorreste trovare su una Maxi enduro.

BATTERIE E AUTONOMIA L’autonomia è il punto cruciale delle moto elettriche. La nuova DSR Black Forest con una sola carica è in grado di coprire 262 km nel ciclo urbano, oltre 200 in extra urbano e 126 km in autostrada a velocità costante. Il nuovo caricabatteria rapido ricarica la batteria al triplo della velocità e aggiunge fino a 152 km di autonomia per ogni ora di connessione alla rete. Questa combinazione di ricarica più rapida è ciò che rende possibile la connotazione di moto turistica. Inoltre, come accade per tutte le altre Zero, c’è la possibilità di acquistare dal catalogo accessori il power tank. Con questa aggiunta l’autonomia sale a 328 km in città e 220 km in ciclo misto, diventando un’alternativa credibile alle moto tradizionali.

PRESTAZIONI Se pensate che le moto elettriche siano le lumache dei primi anni duemila vi sbagliate, i passi avanti in questa direzione sono strabilianti e la Zero DSR Black Forest non è da meno. La coppia di 146 Nm la proietta in avanti con una facilità quasi imbarazzante, con buona pace dei motociclisti amanti dei motori tradizionali. Per darvi un’idea dell’accelerazione, la coppia della nuova Ducati Panigale V4 si ferma a 120 Nm… Siete ancora scettici?