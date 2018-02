Autore:

Giulio Scrinzi

NAKED DI CARATTERE Fin dal suo lancio nel 2014, la Yamaha MT-07 è entrata nel settore delle naked proponendo un pacchetto da sportiva di media cilindrata veramente interessante, oltre che accessibile da un grande pubblico di appassionati. Dopo quattro anni la Casa dei Tre Diapason proporrà la versione 2018, modificata nel design ma anche nelle componenti. La sua disponibilità? Nei colori Night Fluo, Yamaha Blue e Tech Black dalla fine di marzo 2018 al prezzo di listino di 6.790 Euro F.C., sia nella versione a piena potenza che in quella depotenziata a 35 kW per i motociclisti provvisti di patente A2.

LE NOVITÀ 2018 Ma quali sono le novità portate in scena dalla versione 2018 della Yamaha MT-07? Innanzitutto l’intero design è stato rivisto in modo da essere in linea con quello delle sorelle maggiori: nello specifico il nuovo serbatoio presenta prese d'aria maggiorate, mentre il faro anteriore ha ora un’estetica che contribuisce a rendere l’intero pacchetto più dinamico e aggressivo. La posizione di guida, inoltre, è stata migliorata e rialzata per aumentare il comfort in sella, mentre il setting delle sospensioni è ora più sportivo, con una forcella anteriore che offre una corsa di 130mm e un’ammortizzatore posteriore dotato finalmente della regolazione in estensione.