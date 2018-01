Autore:

Giulio Scrinzi

PASSIONE PER IL TASSELLO Se siete appassionati delle gomme tassellate, allora non potete perdervi l’appuntamento allestito da Yamaha per il 3 e 4 febbraio. Si tratta della prima tappa dell’Enduro Pro-Tour 2018, che permetterà di provare in esclusiva la rinnovata gamma WR-F MY 2018 sulla pista di Vairano di Vidigulfo (PV). Per la precisione, tutti gli interessati potranno testare le quattro tempi WR250F e WR450F, rinnovate sia nelle prestazioni del motore che nelle sospensioni (con maggiore stabilità e controllo), nell’impianto frenante (più pronto) e nel cambio (più fluido).

COME PRENOTARE LA PROVA Ma come si fa a riservare un posto in questa iniziativa? Tutti gli interessati potranno pre-registrarsi a partire dal 23 gennaio seguendo questo link al sito ufficiale Yamaha e scegliendo il modello di moto, l’orario e i turni di prova (al massimo due al giorno) grazie ai quali girare in pista. Requisito indispensabile è il possesso della licenza agonistica (o in alternativa della patente di guida), dell’abbigliamento tecnico e del proprio casco personale.