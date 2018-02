Autore:

Danilo Chissalè

PAROLA DI PRESIDENTE Yamaha ha annunciato che la gamma dei veicoli a tre ruote si amplierà in futuro. A confermarlo è stato il Presidente e CEO di Yamaha Yoshihiro Hidaka durante la presentazione annuale del bilancio aziendale dichiarando: “La nostra azienda sta lavorando a varie iniziative inerenti alla mobilità nel medio periodo, i Leaning Multi Wheeler (moto a tre ruote ndr) fanno parte del nostro programma”. Ha poi proseguito dicendo: “Dal lancio dello scooter Tricity, nel 2014, il nostro reparto di ricerca e sviluppo ha proseguito negli studi arrivando a presentare la prima moto di grossa cilindrata a tre ruote, la Niken, al Salone di Tokyio di quest’anno”. Concludendo affermando: “Non ci fermeremo a questi due modelli, amplieremo la gamma per aumentare il numero di utenti”.

BABY NIKEN Sale dunque la curiosità dopo le affermazioni di Hidaka San. C’è da chiedersi che tipologia di veicolo amplierà la gamma, sarà uno scooter di grossa cilindrata? Oppure percorreranno la strada virtuosa della gamma MT presentando una baby Niken? Fonti autorevoli dal Giappone suggeriscono che la seconda opzione sia quella corretta. Una versione mignon della Niken, spinta dal bicilindrico parallelo da 321 cc che già equipaggia la MT-03 e la sportiva R3. Il discorso assume ancora più senso pensando al mercato europeo, dove la Niken troppo potente per essere depotenziata, verrebbe affiancata dalla sorellina andando a pescare a piene mani nella categoria dei possessori di patente A2… Vi terremo aggiorati.