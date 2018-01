Autore:

Danilo Chissalè

NEW MOBILTY Domani il CES 2018 aprirà i battenti al pubblico, tra le tantissime novità presenti, una ha colpito la nostra attenzione, stiamo parlando di Ujet, primo scooter elettrico pieghevole. Grazie ad un peso di soli 43/46 kg (varia in base alla batteria scelta) è facilmente trasportabile e può essere riposto nel baule della vostra auto. Se abitate in periferia ma lavorate in una grande città, Ujet può fare al caso vostro. Avvicinatevi alla città con l’auto, parcheggiatela, estraete dal baule il vostro scooter pieghevole e addio a problemi di traffico e parcheggio.

COME UN CINQUANTINO L’Ujet è dotato di un motore elettrico da 4 kW di potenza e 90 Nm di coppia è in grado di far raggiungere all’elettrico pieghevole i 45 km/h, proprio come gli scooter 50cc tradizionali. L’autonomia della batteria varia in base alla capacità della stessa, ed è compresa tra 80 e 160 km. Il peso piuma è ottenuto grazie all’ampio utilizzo di fibra di carbonio e alla lega di magnesio. Le batterie si ricaricano tramite un presa tradizionale in 3/6 ore con il caricatore di bordo, tempo che scende drasticamente utilizzando il Fast Charger.

NANO TECH L’Ujet utilizza tutto il meglio della tecnologia a disposizione sul mercato, adottando delle soluzioni davvero innovative, partendo dal sistema di chiusura in tre pratiche mosse, continuando con i cerchi da 14 pollici di tipo orbitale (senza mozzo centrale) che comportano l’utilizzo di dischi perimetrali. Gli pneumatici sono costruiti mediante dei nano tubi in carbonio a parete singola e sono un’anteprima mondiale. La strumentazione, dopo tutto quest’elogio alla tecnologia non poteva essere da meno. La strumentazione è il vostro smartphone, tramite un’app potrete accendere lo scooter, usare il navigatore effettuare chiamate e un’infinità di altre funzioni.

SU MISURA L’Ujet è un veicolo che ci si può praticamente cucire addosso, si può scegliere la capienza della batteria, la tipologia di telaio e l’altezza della sella. La vendita avviene esclusivamente on-line al prezzo di 8.690 euro e dopo quattro settimane vi verrà recapitato a casa.