Autore:

Danilo Chissalè

NO WAY Traducendo, assolutamente no! Tesla non farà moto elettriche. Il fondatore del brand Elon Musk lo conferma durante l’assemblea con gli azionisti. La domanda gli arriva direttamente da un’azionista incuriosito dal suo look biker friendly.

BRUTTA ESPERIENZA Dietro al rifiuto del magnate americano ci sarebbe un rapporto di amore/odio tra Elon e le due ruote:” In passato ho avuto delle moto, da piccolo per circa 8 anni ho praticato il motocross. A 17 avevo una moto da strada, ma ho rischiato di essere ucciso da un TIR… quindi non faremo moto”.

OCCASIONE PERSA? Le motivazioni sembrano piuttosto deboli e, ai nostri occhi, ci sembra un’occasione persa da parte del luminare della mobilità elettrica. Il settore è in fermento e si candida ad essere l’unica alternativa credibile alla propulsione tradizionale. Senza contare i costi di produzione ridotti e l’assenza di severi crash test per ottenere l’omologazione. Come sarebbe stata una moto Tesla? Qualche designer ha provato ad immaginarla così (vedi fotogallery), non male no ?