Autore:

Danilo Chissalè

CI SIAMO QUASI Con la bella stagione ormai alle porte, il ciclone Burian passerà presto, è tempo di pensare all’acquisto della nuova moto o scooter per la stagione motociclistica 2018. Suzuki non aspetta tempo e aggredisce il mese di marzo con tante promozioni su tutta la gamma 2018. Tra sconti carburante, patenti in regalo e versioni speciali a prezzi stracciati ce n’è per tutti i gusti. Scopriamole insieme.

IL PIENO GRAZIE! Fino al 31 marzo Suzuki offrirà ai clienti della GSX250R il carburante necessario per coprire i primi 10.000 km. Chi sceglierà la commuter sportiva di Hamamatsu beneficerà infatti di uno sconto incondizionato di ben 500 Euro, che, visti il costo medio della benzina (1,55 Euro/l), e l’efficienza del propulsore bicilindrico (che percorre nel ciclo misto 32 km/l), permettono di percorrere idealmente quella distanza a costo zero (esclusi ovviamente i costi assicurativi, di proprietà e di manutenzione). Per questo mese il prezzo promozionale della GSX250R scende quindi a 4.840 Euro per il colore nero e a 4.950 Euro per l’evocativo Blu GP, ispirato alla livrea della GSX-RR ufficiale da MotoGP.

FAVORISCA LA PATENTE A marzo prosegue la campagna che vede Suzuki regalare la patente ai piloti di domani che scelgono una GSX-R125 o la naked GSX-S125. L’offerta è pensata per consentire alle famiglie di abbattere i costi necessari a mettere in sella i sedicenni e prevede che all’acquisto sia praticato uno sconto di 400 Euro, pari al costo medio di una patente A1 ottenuta presso le autoscuole italiane. La GSX-R125 è disponibile in nero e nel colore Triton Blue metallizzato, lo stesso delle GSX-RR che corrono in MotoGP per il Team ECSTAR. Grazie alla promozione in corso, nel primo caso il prezzo scende a Euro 4.190, mentre nel secondo è di Euro 4.290, importi franco concessionario. La GSX-S125 è proposta in nero e in livrea bicolore rossa e nera, oltre che nello spettacolare blu metallizzato che richiama il mondo della MotoGP. Le prime due colorazioni possono essere acquistate a Euro 3.690 franco concessionario, mentre la terza è ordinabile con un sovrapprezzo di Euro 100.

PREZZO DI LANCIO Per il BURGMAN 400 Suzuki Italia torna a proporre una campagna irresistibile, prorogando il prezzo lancio di Euro 7.290 a fronte di un prezzo di listino di Euro 7.899 per lo scooter che abbina comfort e sportività.

LA VOGLIO FULL Nel listino della V-STROM 1000 hanno debuttato da poco le due versioni speciali Feel More e Globe Rider, che hanno una dotazione molto ricca e sono offerte a prezzi straordinari in rapporto al costo dei singoli elementi che li compongono.La V-STROM 1000 Feel More viene infatti consegnata con le valigie laterali e la borsa da serbatoio in tessuto da 11 litri (espandibile sino a 15 litri). Il suo serbatoio è dotato inoltre di adesivo di protezione, mentre a completare il kit sono le barre paramotore e il cavalletto centrale. Oltre a tutto quanto già citato per la Feel More, la V-STROM 1000 Globe Rider monta anche l’estensione per rendere più ampia la base del cavalletto laterale, le manopole riscaldabili e il kit dei fari supplementari antinebbia. I due allestimenti possono essere ordinati sulla base sia della V-STROM standard sia della V-STROM XT garantendo sempre lo stesso vantaggio cliente: ben 624 € per la versione Feel More e addirittura 949 Euro per la Globe Rider.

UN TOCCO DI STILE Con la fine della settimana della moda milanese un po' di stile non guasta, ecco dunque la Suzuki SV650X-Ster. Questa Limited Edition è sviluppata partendo dalla SV650X e ne sottolinea l’aspetto da special aggiungendo alla già raffinata dotazione una serie di accessori ricercati. I suoi elementi distintivi sono i collettori di scarico fasciati con bende termiche, il silenziatore a doppio tromboncino by Fresco, il porta targa compatto, gli specchietti in ergal a stelo corto e le frecce a LED. La SV650X-TER è offerta al prezzo di 7.390 Euro f.c., con dunque un sovrapprezzo sensibilmente inferiore rispetto al valore dei singoli accessori che compongono l’allestimento.

LOW COST A RATE In marzo l’ADDRESS 110 debutta nelle concessionarie con il motore omologato Euro 4 ed è subito pronto a farsi largo tra gli scooter targati entry level.il prezzo di listino di 2.099 Euro f.c. è molto competitivo. Tuttavia, per chi non volesse sostenere un simile esborso in un’unica soluzione Suzuki propone un finanziamento specifico a tasso 0% che si può sviluppare su un arco di 18, 20 oppure 24 mesi con un TAEG compreso tra il 5,68% e il 7,97% a seconda della scadenza. Il piano prevede un anticipo minimo di 99 Euro mentre è prevista una rata mensile di soli 85,41 Euro anche nell’ipotesi che si finanzi l’intera cifra per una durata di due anni.*

PRESTO PRESTITO Uno speciale accordo tra Suzuki e Findomestic consente a tutti i clienti della casa di Hamamatsu di comprare la moto o lo scooter dei sogni usufruendo di una comoda rateizzazione mensile. In questo periodo è possibile infatti acquistare un modello della gamma Suzuki e pagarlo a rate, attraverso un piano di finanziamento di 48 mesi. La formula d’acquisto si chiama FIFTY FIFTY e per i primi due anni prevede un tasso fisso con TAN del 7,95% e TAEG dell’8,25%, mentre i restanti due anni saranno completamente a tasso zero e senza alcuna spese accessoria (zero imposte di bollo, zero spese di pratica istruttoria, zero spese per comunicazioni periodiche, zero spese di incasso e gestione rata).