Autore:

Danilo Chissalè

AFFERMATIVO Qualche mese fa vi abbiamo parlato dei rumors che vedevano la mobilità ecosostenibile nei piani aziendali della Royal Enfield. Il Presidente Singh non si era sbilanciato molto a riguardo confermando l’interesse ma glissando su tempistiche e informazioni tecniche, ora qualcosa è cambiato

2020 Il 2020 sarà un anno cruciale, entrerà in vigore la nuova normativa Euro 5 e le case costruttrici dovranno farsi trovare pronte con modelli sempre meno inquinanti… o non inquinanti affatto. Mr Singh crede che il brand debba intraprendere una strada eco sostenibile al più presto per non dover inseguire i competitor.

INEDITO O MODIFICA? Se il quando ed il perché sono chiari resta da chiarire come avverrà il debutto nel segmento elettrico. Il presidente non ha fatto troppa chiarezza sulle modalità dichiarando che la progettazione delle nuove piattaforme è in corso, ma non esclude l’utilizzo dei modelli esistenti a listino. Bullet e Himalayan saranno presto elettriche? Staremo a vedere